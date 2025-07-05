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05 июля 2025 в 17:55

Меган Маркл показала фото с принцем Гарри в честь Дня независимости США

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: Rota/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась редкими кадрами из личного архива, на которых запечатлена вместе с супругом принцем Гарри. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) 43-летняя звезда опубликовала совместное селфи с мужем, дополнив публикацию фотографией праздничных капкейков, декорированных кремом в красно-бело-синей гамме, повторяющей цвета национального флага США.

Наше второе свидание было 4 июля 2016-го, и Эйч (прозвище, которое Меган дала своему супругу) принес мне капкейки, чтобы отпраздновать. Сейчас, спустя годы, наши дети тоже переняли эту традицию. С Днем независимости! Пусть ваш день будет таким же сладким, как эти капкейки, — написала Маркл.

Ранее Меган Маркл показала семейные фотографии, сделанные во время посещения Диснейленда. На снимках запечатлены она сама, принц Гарри и их дети. Меган выбрала casual-образ с джинсами и белой рубашкой навыпуск, тогда как ее супруг предстал в темной поло-рубашке, джинсах и бейсболке. На одном из кадров герцогиня украсила голову ушами Микки Мауса.

Также по случаю четвертого дня рождения дочери Лилибет герцогиня Сассекская опубликовала редкие черно-белые фотографии. На них Меган держит маленькую принцессу на руках. Хотя лицо девочки частично скрыто руками матери, отчетливо прослеживается ее сходство с покойной бабушкой, принцессой Дианой.

Меган Маркл
принц Гарри
королевская семья
США
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