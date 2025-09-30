Нарколог рассказал, откуда взялся миф об осеннем обострении

Осеннего обострения как такового не существует, его путают с ухудшением тревожных и депрессивных расстройств на фоне смены погоды, заявил в разговоре с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, никакой реальной зависимости между обострениями психических заболеваний и временами года не зафиксировано.

У нас есть стабильный процент пациентов с шизофренией, но у них нет сезонности в обострениях. Скорее всего, вы говорите о тревожных, депрессивных расстройствах, когда общий эмоциональный фон может ухудшаться в связи с погодой, — отметил специалист.

Он добавил, что скорее говорил бы об обострениях ментальных болезней в весенний период, что связано с оживлением гормонального уровня. Это подтверждается его врачебным опытом.

По моим наблюдениям, биполярное расстройство или маниакальные состояния чаще возникают в весеннее время. Люди сходят с ума стабильно, независимо от сезонности. С этим у нас полный порядок. Не надо обвинять осень, — сказал спикер.

Ранее психотерапевт Максим Ковалев посоветовал ежедневно гулять в дневное время, чтобы справиться с осенней хандрой. Дело в том, что физическая активность запускает выработку эндорфинов, объяснил он.