Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 21:01

Нарколог рассказал, откуда взялся миф об осеннем обострении

Нарколог Шуров: осеннее обострение путают с ухудшением тревожных расстройств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осеннего обострения как такового не существует, его путают с ухудшением тревожных и депрессивных расстройств на фоне смены погоды, заявил в разговоре с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, никакой реальной зависимости между обострениями психических заболеваний и временами года не зафиксировано.

У нас есть стабильный процент пациентов с шизофренией, но у них нет сезонности в обострениях. Скорее всего, вы говорите о тревожных, депрессивных расстройствах, когда общий эмоциональный фон может ухудшаться в связи с погодой, — отметил специалист.

Он добавил, что скорее говорил бы об обострениях ментальных болезней в весенний период, что связано с оживлением гормонального уровня. Это подтверждается его врачебным опытом.

По моим наблюдениям, биполярное расстройство или маниакальные состояния чаще возникают в весеннее время. Люди сходят с ума стабильно, независимо от сезонности. С этим у нас полный порядок. Не надо обвинять осень, — сказал спикер.

Ранее психотерапевт Максим Ковалев посоветовал ежедневно гулять в дневное время, чтобы справиться с осенней хандрой. Дело в том, что физическая активность запускает выработку эндорфинов, объяснил он.

психиатры
ментальные болезни
осень
психология
Александр Финохин
А. Финохин
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.