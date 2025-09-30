Трамп рассказал о «горячем» комплименте Путина в адрес США Трамп: Путин назвал США самой горячей страной в мире

На встрече в Анкоридже 15 августа президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты самой горячей страной в мире, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами Вооруженных сил США на военной базе в Вирджинии. Трансляция его выступления велась на официальном YouTube-канале Министерства войны.

У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне, — уточнил республиканец.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космической сфере и теперь доминируют в этой области. Во время выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико он подчеркнул, что создание космических сил стало ключевым фактором в достижении государством нынешних позиций в освоении космического пространства.

До этого американский президент обратил внимание, что все еще рассчитывает организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования украинского конфликта. На выступлении перед высшим командным составом Вооруженных сил США политик указал на необходимость собрать лидеров вместе, чтобы «покончить с этим».





