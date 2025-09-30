«Мое творение»: Трамп заявил о доминировании над Россией и Китаем в космосе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты перестали отставать от России и Китая в космической сфере и теперь доминируют в этой области. Во время выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Куантико, трансляцию которого вел YouTube-канал Пентагона, он подчеркнул, что создание космических сил стало ключевым фактором в достижении государством нынешних позиций в освоении космического пространства.

Я люблю космические силы, потому что это мое творение. Мы изначально поставили туда лучших людей — и мы действительно начали доминировать. Мы сильно отставали от Китая и России, а теперь мы доминируем в космосе, — сказал американский лидер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китаю из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

До этого генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов рассказал, что Россия успешно вывела на орбиту навигационный спутник системы ГЛОНАСС в ходе запуска с космодрома Плесецк. По его словам, предыдущий запуск был посвящен выводу грузового корабля для обеспечения Международной космической станции.