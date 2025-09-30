Босфорский пролив перекрыли в обоих направлениях

Турция перекрыла движение по Босфору из-за сломавшегося судна, сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры республики. Корабль направлялся из порта Бандырма в Россию. Судно отбуксировали к причалу Бююкдере.

У 98-метрового сухогруза Arda, следовавшего из порта Бандырма в Россию, вышел из строя двигатель, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в проливе Босфор произошло столкновение между турецким пассажирским паромом и грузовым судном из Панамы. Инцидент случился в районе стамбульского причала Ускюдар в вечернее время. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек.

До этого министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что власти республики с 1 июля увеличили стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до $5,83 (483 рубля). Прежде она составляла $4,42 (366 рублей). Тариф определяется на основе стоимости золотого франка, установленного в 1936 году Конвенцией Монтре, которая регулирует судоходство в турецких проливах.