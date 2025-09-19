«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 23:20

Пассажирский паром и сухогруз под панамским флагом столкнулись в Босфоре

Восемь человек пострадали при столкновении парома и сухогруза в Босфоре

Грузовые суда в проливе Босфор в Стамбуле Грузовые суда в проливе Босфор в Стамбуле Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В проливе Босфор произошло столкновение между турецким пассажирским паромом и грузовым судном из Панамы, передает телеканал CNN Türk. Инцидент случился в районе стамбульского причала Ускюдар в вечернее время.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения Стамбула для оказания необходимой помощи. К месту события были направлены скоростные катера береговой охраны для проведения эвакуационных работ и выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что более 500 человек ищут пропавшего в Босфоре Николая Свечникова. Поисковые операции ведутся как на воде, так и на суше. Катера и лодки исследуют территорию в радиусе до 50 километров от места исчезновения.

До этого адвокат Сергей Жорин сообщил, что родственники пропавшего пловца имеют право на компенсацию. По его словам, на сегодняшний день возможность получения выплат и их размер зависят от доказательств вины организаторов мероприятия.

Босфор
корабли
аварии
происшествия
