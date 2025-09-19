Пассажирский паром и сухогруз под панамским флагом столкнулись в Босфоре Восемь человек пострадали при столкновении парома и сухогруза в Босфоре

В проливе Босфор произошло столкновение между турецким пассажирским паромом и грузовым судном из Панамы, передает телеканал CNN Türk. Инцидент случился в районе стамбульского причала Ускюдар в вечернее время.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали восемь человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения Стамбула для оказания необходимой помощи. К месту события были направлены скоростные катера береговой охраны для проведения эвакуационных работ и выяснения обстоятельств происшествия.

