Лихач на иномарке сбил скутериста и попал на видео Иномарка сбила скутериста на перекрестке в Арзамасе

Автомобиль влетел в скутериста на перекрестке в Арзамасе, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области. На опубликованных Telegram-каналом Ni Mash кадрах видно, как мужчина подлетает вверх и падает на асфальт. Иномарка двигалась на большой скорости.

По данным ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 23-летнего скутериста. Мопед Motoland в этот момент поворачивал налево. После столкновения мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого не менее 14 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Екатеринбурге. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение транспортными средствами безопасной дистанции. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и нескольких автомобилей произошло на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. В результате пострадали двое несовершеннолетних и двое взрослых. Они были госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, у автобуса возникла техническая неисправность.