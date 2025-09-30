Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, какой ущерб нанесла дочь авторитета Цапка громким ДТП

ДТП под Таганрогом обойдется дочери криминального босса Цапка в 5 млн рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ДТП под Таганрогом обойдется дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии почти в 5 млн рублей, передает Telegram-канал Mash. По его данным, 3 млн уйдет на восстановление автомобиля Mercedes AMG GT 63S 2019 года выпуска, 2 млн — на ремонт дома. Однако есть нюансы, которые могут резко повысить конечную стоимость, сказано в публикации.

В частности, дом придется сносить и строить заново при признании аварийности жилья экспертизой — так общая сумма повышается еще на 3 млн рублей и составит 8 млн рублей. По данным канала, каско покрыло бы стоимость ремонта Mercedes, однако Анастасия в момент аварии находилась в нетрезвом состоянии (соответствующие данные подтвердила экспертиза), поэтому девушке придется восстанавливать автомобиль за свой счет. По данным автоэксперта, это минимум 3 млн рублей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дочь Цапка устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом. По данным канала, девушка, находившаяся за рулем Mercedes AMG GT 63S, в ночь на 28 сентября протаранила частный дом, проломив стену и повредив крышу.

