Юрист ответил, что может грозить устроившей ДТП дочери главы кущевской ОПГ

Дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка может получить срок за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, ключевое значение будет иметь решение мирового судьи, который рассмотрит административный материал, оформленный сотрудниками ГАИ.

Сотрудники ГАИ оформили материалы ДТП [дочери Цапка] по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за управление авто в состоянии опьянения. Дело будет рассматривать мировой судья, и именно он вынесет окончательное решение. Если водитель откажется пройти медосвидетельствование, такое поведение подпадает под часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Если же выяснится, что ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, действия могут подпадать под статью 264.1 УК РФ, где предусмотрено лишение свободы до трех лет, — пояснил Русяев.

Он отметил, что отдельным тяжелым бременем станет возмещение материального ущерба владельцам поврежденного имущества, которое первоначально покрывается страховой компанией, но с существенными оговорками. По словам юриста, если будет доказано, что водитель в момент ДТП был в состоянии опьянения, то у страховой есть право на регрессный иск к нему за выплаченное возмещение.

Отдельно [в вопросе о том, что грозит дочери Цапка за ДТП] встает вопрос о возмещении ущерба собственникам дома. Согласно статьям 1064 и 1079 ГК РФ, вред, причиненный источником повышенной опасности, подлежит возмещению владельцем авто вне зависимости от вины. Первоначально ущерб компенсируется по полису ОСАГО, лимит которого составляет 400 тысяч рублей. Если восстановление потребует больших затрат, оставшаяся сумма взыскивается с причинителя вреда. Кроме того, если водитель признается нетрезвым, у страховой возникает право регрессного иска к нему за выплаченное возмещение, — добавил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что правоохранительные органы должны изъять незаконно нажитое имущество у дочери Цапка. По его словам, у девушки, проломившей стену жилого дома на своем Mercedes, не могло быть собственных источников дохода для покупки дорогостоящих активов.