Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 18:28

Юрист ответил, что может грозить устроившей ДТП дочери главы кущевской ОПГ

Юрист Русяев: дочери криминального авторитета Цапка может грозить тюрьма за ДТП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дочь главы кущевской ОПГ Сергея Цапка может получить срок за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, ключевое значение будет иметь решение мирового судьи, который рассмотрит административный материал, оформленный сотрудниками ГАИ.

Сотрудники ГАИ оформили материалы ДТП [дочери Цапка] по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за управление авто в состоянии опьянения. Дело будет рассматривать мировой судья, и именно он вынесет окончательное решение. Если водитель откажется пройти медосвидетельствование, такое поведение подпадает под часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Если же выяснится, что ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения, действия могут подпадать под статью 264.1 УК РФ, где предусмотрено лишение свободы до трех лет, — пояснил Русяев.

Он отметил, что отдельным тяжелым бременем станет возмещение материального ущерба владельцам поврежденного имущества, которое первоначально покрывается страховой компанией, но с существенными оговорками. По словам юриста, если будет доказано, что водитель в момент ДТП был в состоянии опьянения, то у страховой есть право на регрессный иск к нему за выплаченное возмещение.

Отдельно [в вопросе о том, что грозит дочери Цапка за ДТП] встает вопрос о возмещении ущерба собственникам дома. Согласно статьям 1064 и 1079 ГК РФ, вред, причиненный источником повышенной опасности, подлежит возмещению владельцем авто вне зависимости от вины. Первоначально ущерб компенсируется по полису ОСАГО, лимит которого составляет 400 тысяч рублей. Если восстановление потребует больших затрат, оставшаяся сумма взыскивается с причинителя вреда. Кроме того, если водитель признается нетрезвым, у страховой возникает право регрессного иска к нему за выплаченное возмещение, — добавил Русяев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что правоохранительные органы должны изъять незаконно нажитое имущество у дочери Цапка. По его словам, у девушки, проломившей стену жилого дома на своем Mercedes, не могло быть собственных источников дохода для покупки дорогостоящих активов.

юристы
наказания
ДТП
ОПГ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.