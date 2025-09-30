Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Сырники — идеальное блюдо для завтрака. Они сытные, быстро готовятся, и накормить ими можно большую семью. Кроме того, благодаря большому количеству белка в твороге они полезны для здоровья. А из-за возможности подавать к ним различные добавки — варенье, мед, сметану, сгущенное молоко или свежие ягоды — их очень любят дети.

Запекать сырники намного проще, чем жарить на сковороде. Поэтому сегодня мы приготовили для вас различные рецепты сырников в духовке на любой вкус.

Простые классические сырники для запекания

Для того чтобы состряпать классические сырники с мукой, потребуются следующие ингредиенты:

творог — 600 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 3 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

ванилин, соль — на кончике ножа;

растительное масло — для смазывания форм.

Творог протереть через мелкое сито, вбить яйца, вымешать блендером. Ввести в массу сыпучие ингредиенты. Перемешать тесто руками. Формочки для выпекания смазать небольшим количеством растительного масла и заполнить тестом на 2/3.

Выпекать в разогретой духовке до готовности. За пять минут до окончания приготовления можно увеличить огонь, чтобы подрумянился верх. Подавать с медом, вареньем, сгущенкой или сметаной.

Рецепт классических сырников без муки

Если муки под рукой не оказалось или вы предпочитаете готовить без нее, можно использовать в рецепте манную крупу. В этом случае сырники получаются более плотные. Нам понадобятся:

творог любой жирности — 0,5 кг;

манная крупа — 4 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

ванилин, соль — на кончике ножа;

растительное масло.

Все ингредиенты для теста, кроме манки, соединяем и тщательно вымешиваем блендером до получения однородного теста. После этого добавляем манку, перемешиваем тесто руками и оставляем на полчаса, чтобы крупа набухла.

Затем распределяем тесто по смазанным формочкам для выпекания и готовим в духовке как обычно.

Диетические сырники с овсяными отрубями

Блюда из творога разрешены во многих диетах, однако из-за присутствия в рецепте муки, сахара и манки сырники становятся недосягаемым лакомством. Решить эту задачу можно, если внести небольшие коррективы. Чтобы приготовить диетические сырники, нам потребуется:

творог 1% — 600 г;

молотые овсяные отруби — 4 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

жидкий сахарозаменитель — по вкусу;

ванилин, соль — на кончике ножа.

Следует особо отметить, что овсяные отруби необходимо брать очень мелкие или дополнительно перемолоть их на жерновой кофемолке. Для того чтобы получилось тесто, все ингредиенты следует тщательно вымешать блендером. Противень для духовки застелить силиконовым ковриком для выпечки. Из теста мокрыми руками сформировать плотные шарики, выложить их на противень и слегка прижать ладонью, чтобы они стали похожи на лепешки.

Выпекать в разогретой духовке до готовности. Подавать диетические сырники можно с нежирным греческим йогуртом и свежими ягодами.

Сладкие сырники с наполнителями

По любому из вышеуказанных трех рецептов можно приготовить сырники с различными наполнителями.

Так, для приготовления сырников с изюмом сушеные ягоды следует на 20 минут залить кипятком, потом откинуть на дуршлаг и обязательно немного обсушить на бумажном полотенце, чтобы ушла лишняя влага.

Можно приготовить также сырники с маком. Для этого мак перед началом готовки необходимо на 20 минут залить кипяченой водой, затем отжать через марлю и обсушить на бумажных полотенцах, чтобы в тесто на попала лишняя влага.

Готовя сырники со свежими ягодами, также не забывайте о том, что тесто не должно быть жидким. Поэтому ягоды — чернику, голубику, смородину, малину — следует вводить в тесто в последнюю очередь. Перемешивать массу следует силиконовой лопаткой, чтобы ягоды остались по возможности неповрежденными.

Кроме того, сырники готовят, добавляя в тесто без предварительного замачивания или другой обработки измельченные чернослив, банан, грецкие орехи, курагу, семена подсолнуха, цукаты или кунжут.

Ранее мы поделились рецептом соленых сырников с кабачком.

