Какао-сырники с шоколадной серединкой — влюбится вся семья! Невероятная вкуснятина на завтрак

Какао-сырники с шоколадной серединкой — влюбится вся семья! Невероятная вкуснятина на завтрак! Такой контраст нежного творожного теста и насыщенного шоколадного акцента делает их не просто завтраком или перекусом, а настоящим маленьким праздником. Дети будут счастливы найти «секрет» внутри, а взрослые оценят глубокий вкус и аромат какао.

Ингредиенты

Творог — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 4 ст. л. + для обсыпки

Какао-порошок — 2 ст. л.

Сахар — 3–4 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Чёрный шоколад — 80–100 г (по кусочку в каждый сырник)

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Творог протрите через сито или измельчите блендером до гладкой текстуры. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку, какао-порошок и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Отщипывайте кусочек теста, расплющивайте его в лепёшку, кладите внутрь кубик шоколада и тщательно защипывайте края, формируя сырник. Обваляйте сырники в муке. Жарьте на среднем огне в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Приятного аппетита!

