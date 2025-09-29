Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 10:00

Какао-сырники с шоколадной серединкой — влюбится вся семья! Невероятная вкуснятина на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какао-сырники с шоколадной серединкой — влюбится вся семья! Невероятная вкуснятина на завтрак! Такой контраст нежного творожного теста и насыщенного шоколадного акцента делает их не просто завтраком или перекусом, а настоящим маленьким праздником. Дети будут счастливы найти «секрет» внутри, а взрослые оценят глубокий вкус и аромат какао.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 4 ст. л. + для обсыпки
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Сахар — 3–4 ст. л.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Чёрный шоколад — 80–100 г (по кусочку в каждый сырник)
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Творог протрите через сито или измельчите блендером до гладкой текстуры. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку, какао-порошок и разрыхлитель, замесите мягкое тесто.
  2. Отщипывайте кусочек теста, расплющивайте его в лепёшку, кладите внутрь кубик шоколада и тщательно защипывайте края, формируя сырник. Обваляйте сырники в муке. Жарьте на среднем огне в разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали о турецком завтраке «До кофе». Много маленьких тарелочек с вкусной едой — идеально для выходного дня.

