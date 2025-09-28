Турецкий завтрак «До кофе»: много маленьких тарелочек с вкусной едой — идеально для выходного дня

Турецкий завтрак «До кофе» (Kahvaltı): много маленьких тарелочек с вкусной едой. Идеально для выходного дня. Настоящий турецкий завтрак — это не просто еда, а целый ритуал с десятками маленьких тарелочек, где сочетаются свежесть, соленость и сладость. Идеальный вариант для выходного дня, когда хочется устроить праздник без спешки.

Сыры и молочные продукты

Бейяз пейнир (рассольный сыр) — 100 г

Кашар (твердый овечий сыр) — 50 г

Лор (творожная масса) — 70 г

Каймак (сливочный крем) — 50 г

Йогурт натуральный — 100 г

Овощи и зелень

Помидоры — 2 шт.

Огурцы — 2 шт.

Редька — 1 шт.

Маслины — зелёные и чёрные

Листовой салат

Петрушка, укроп, зеленый лук

Закуски и спреды

Мед (цветочный или сосновый) — 50 г

Тахини-пекмез (кунжутная паста с виноградным сиропом)

Джем (инжирный, айвовый, розовый) — 3-4 вида

Паста из жареных баклажанов

Паста из красного перца

Дополнительно

Яйца всмятку или саджак (яичница с помидорами)

Симит (кунжутные бублики)

Свежий белый хлеб

Чай черный — в стаканах-тюльпанах

Сервировка

Разложите все компоненты в небольшие пиалы и тарелки. Сыры нарежьте кубиками, овощи — дольками. Мед и джемы подавайте в розетках. Обязательно поставьте несколько видов хлеба и свежезаваренный чай. Едят турки завтрак не спеша, сочетая разные вкусы: соленый сыр с арбузом, оливки с яйцом, каймак с медом. Совет: для аутентичности добавьте пасту из анчоусов и домашнюю колбасу суджук.

