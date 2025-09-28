Турецкий завтрак «До кофе»: много маленьких тарелочек с вкусной едой — идеально для выходного дня

Турецкий завтрак «До кофе» (Kahvaltı): много маленьких тарелочек с вкусной едой. Идеально для выходного дня. Настоящий турецкий завтрак — это не просто еда, а целый ритуал с десятками маленьких тарелочек, где сочетаются свежесть, соленость и сладость. Идеальный вариант для выходного дня, когда хочется устроить праздник без спешки.
Сыры и молочные продукты
- Бейяз пейнир (рассольный сыр) — 100 г
- Кашар (твердый овечий сыр) — 50 г
- Лор (творожная масса) — 70 г
- Каймак (сливочный крем) — 50 г
- Йогурт натуральный — 100 г
Овощи и зелень
- Помидоры — 2 шт.
- Огурцы — 2 шт.
- Редька — 1 шт.
- Маслины — зелёные и чёрные
- Листовой салат
- Петрушка, укроп, зеленый лук
Закуски и спреды
- Мед (цветочный или сосновый) — 50 г
- Тахини-пекмез (кунжутная паста с виноградным сиропом)
- Джем (инжирный, айвовый, розовый) — 3-4 вида
- Паста из жареных баклажанов
- Паста из красного перца
Дополнительно
- Яйца всмятку или саджак (яичница с помидорами)
- Симит (кунжутные бублики)
- Свежий белый хлеб
- Чай черный — в стаканах-тюльпанах
Сервировка
Разложите все компоненты в небольшие пиалы и тарелки. Сыры нарежьте кубиками, овощи — дольками. Мед и джемы подавайте в розетках. Обязательно поставьте несколько видов хлеба и свежезаваренный чай. Едят турки завтрак не спеша, сочетая разные вкусы: соленый сыр с арбузом, оливки с яйцом, каймак с медом. Совет: для аутентичности добавьте пасту из анчоусов и домашнюю колбасу суджук.
