Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 08:00

Турецкий завтрак «До кофе»: много маленьких тарелочек с вкусной едой — идеально для выходного дня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкий завтрак «До кофе» (Kahvaltı): много маленьких тарелочек с вкусной едой. Идеально для выходного дня. Настоящий турецкий завтрак — это не просто еда, а целый ритуал с десятками маленьких тарелочек, где сочетаются свежесть, соленость и сладость. Идеальный вариант для выходного дня, когда хочется устроить праздник без спешки.

Сыры и молочные продукты

  • Бейяз пейнир (рассольный сыр) — 100 г
  • Кашар (твердый овечий сыр) — 50 г
  • Лор (творожная масса) — 70 г
  • Каймак (сливочный крем) — 50 г
  • Йогурт натуральный — 100 г

Овощи и зелень

  • Помидоры — 2 шт.
  • Огурцы — 2 шт.
  • Редька — 1 шт.
  • Маслины — зелёные и чёрные
  • Листовой салат
  • Петрушка, укроп, зеленый лук

Закуски и спреды

  • Мед (цветочный или сосновый) — 50 г
  • Тахини-пекмез (кунжутная паста с виноградным сиропом)
  • Джем (инжирный, айвовый, розовый) — 3-4 вида
  • Паста из жареных баклажанов
  • Паста из красного перца

Дополнительно

  • Яйца всмятку или саджак (яичница с помидорами)
  • Симит (кунжутные бублики)
  • Свежий белый хлеб
  • Чай черный — в стаканах-тюльпанах

Сервировка

Разложите все компоненты в небольшие пиалы и тарелки. Сыры нарежьте кубиками, овощи — дольками. Мед и джемы подавайте в розетках. Обязательно поставьте несколько видов хлеба и свежезаваренный чай. Едят турки завтрак не спеша, сочетая разные вкусы: соленый сыр с арбузом, оливки с яйцом, каймак с медом. Совет: для аутентичности добавьте пасту из анчоусов и домашнюю колбасу суджук.

Ранее мы готовили треугольники из лаваша с крабовыми палочками. Хрустят, а начинка тянется.

завтраки
простой рецепт
Турция
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.