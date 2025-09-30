Стало известно, где Лукашенко установил «Орешник»

Модель российского ракетного комплекса «Орешник» стоит в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил Telegram-канал «Пул первого». К публикации также было прикреплено соответствующее фото.

«Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого, — говорится в подписи.

Ранее заместитель начальника генштаба белорусской армии Виктор Тумар заявлял, что западные страны активно обсуждают размещение российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии, поскольку признают его мощным фактором сдерживания. По его словам, это оружие обладает значительной мощью и предназначено для применения в крайних ситуациях.

До этого Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин лично запретил ракетный удар по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» по Банковой, где расположена резиденция главы Украины. Он отметил, что у отдельных лиц в России якобы были определенные замыслы, о которых он знает, но не стал называть имен. По его словам, это была «инсайдерская информация».