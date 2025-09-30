Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:45

В Минске стартовала выставка «ИННОПРОМ. Беларусь»

Фото: Пресс-служба выставки «ИННОПРОМ. Беларусь»

В Минске 29 сентября стартовала международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь», организаторами которой выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство промышленности Республики Беларусь. Оператором мероприятия стала компания «Формика Ивент». Выставка продлится по 1 октября. Площадкой для ее проведения стал выставочный центр BELEXPO.

Мероприятие объединит ведущие промышленные компании и представителей правительств стран ЕАЭС, СНГ и других государств. Выставку посетят гости из 24 стран мира. В экспозиции участвуют более 510 компаний, в том числе более 290 российских и более 190 белорусских. В первый день выставку посетили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, главы правительств Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики, а также министр промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Исламской Республики Иран и министр промышленности Республики Куба.

Общая площадь экспозиции превысит 20 тыс. кв. м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. Основные разделы выставки посвящены машиностроению, металлургии, химической промышленности, промышленному IT, автоматизации производств и услугам для промышленности.

Ранее стало известно, что международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» объединит высокопоставленные делегации из разных стран мира. Ее ключевым событием будет главная пленарная сессия «Союз новых технологий: создавая промышленность будущего».

