Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 22:27

Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар

«ВО»: «Герани» поразили кол-центр в Днепре, занимавшийся телефонным обманом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В результате удара российскими беспилотниками по зданию в Днепре (Днепропетровск) был поражен кол-центр, занимавшийся телефонным мошенничеством. На месте поражения возник пожар, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Минобороны РФ данные сведения не подтверждало.

По предварительным данным, целью атаки стало здание, в котором располагался кол-центр, специализировавшийся на обзвонах граждан России. Украинские СМИ подтвердили факт прилета в одном из районов города.

В Сбербанке рассказывали, что город Днепр стал столицей мошеннических кол-центров. Их там насчитывается около 350–400 единиц, и все они работают против России. При этом помещения и сервисы для кол-центров предоставляют власти.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным объектам на территории Украины. Наибольшее количество поражений целей было зафиксировано в Киеве и Киевской области. Также за ночь в воздушном пространстве Украины зафиксировали более 100 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

удары
герани
кол-центры
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Закон о тишине в Камчатском крае: правила и штрафы
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.