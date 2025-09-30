Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар

В результате удара российскими беспилотниками по зданию в Днепре (Днепропетровск) был поражен кол-центр, занимавшийся телефонным мошенничеством. На месте поражения возник пожар, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Минобороны РФ данные сведения не подтверждало.

По предварительным данным, целью атаки стало здание, в котором располагался кол-центр, специализировавшийся на обзвонах граждан России. Украинские СМИ подтвердили факт прилета в одном из районов города.

В Сбербанке рассказывали, что город Днепр стал столицей мошеннических кол-центров. Их там насчитывается около 350–400 единиц, и все они работают против России. При этом помещения и сервисы для кол-центров предоставляют власти.

Ранее сообщалось, что российские военные в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным объектам на территории Украины. Наибольшее количество поражений целей было зафиксировано в Киеве и Киевской области. Также за ночь в воздушном пространстве Украины зафиксировали более 100 беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.