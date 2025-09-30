«Мы рады»: в ЦСКА оценили решение суда по спору с Федотовым

В ЦСКА положительно оценивают решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о выплате компенсации экс-тренеру клуба Владимиру Федотову, заявил в Telegram-канале директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо. Он запрашивал сумму в размере более €2 млн (193 млн рублей), в итоге CAS постановил выплатить тренеру три месячных оклада.

Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров, — заявил Брейдо.

Директор по коммуникациям отметил, что клуб предлагал тренеру компенсацию в размере трех окладов еще в ходе досудебного общения. Он также выразил сожаление, что спор между сторонами стал достоянием общественности.

Причиной спора стало досрочное расторжение контракта ЦСКА с Федотовым. В августе 2024 года палата по разрешению споров РФС отказала тренеру в удовлетворении иска, после чего он обратился в CAS.

