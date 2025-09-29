ЦСКА нанес «Балтике» первое поражение в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Уточняется, что встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

На 83-й минуте вторую желтую карточку получил капитан «Балтики» защитник Кевин Андраде, он покинул поле. Победу армейцам принес гол Игоря Дивеева (90+5).

Ранее в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи». Благодаря этой победе армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице. Игра началась с гола хозяев: на 39-й минуте Антон Зиньковский вывел «Сочи» вперед. Однако во втором тайме инициативу перехватил ЦСКА. Иван Обляков дважды реализовал пенальти на 58-й и 68-й минутах, принеся своей команде победу.

Тем временем экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что не считает зазвездившимся тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Он отметил, что своим поведением и криками специалист лишь заводит команду, спортсмены чувствуют напряжение, и игра приходит «в хорошее движение».