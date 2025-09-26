Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 13:01

«На идиотов нельзя не орать»: ветеран ЦСКА объяснил поведение Талалаева

Пономарев: своим поведением Талалаев только заводит команду

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что не считает зазвездившимся тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Он отметил, что своим поведением специалист лишь заводит команду.

Ну кричит он там, на поле, на лавке у себя, все правильно. На наших идиотов нельзя не орать. Абсолютно не соображают на футбольном поле! Игроки чувствуют какое-то напряжение, потому что Талалаев их заводит. Отсюда хорошее движение. Чувствуют, что за ними следит все время тренер и, если что, влепит как следует или посадит на лавку. Естественно, физики иногда уже калининградцам не хватает. Каждый из игроков про себя думает: «я лучше передохну, немного устал, но тренеру об этом не скажу, — заявил Пономарев.

В гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи». Благодаря этой победе армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

Игра началась с гола хозяев: на 39-й минуте Антон Зиньковский вывел «Сочи» вперед. Однако во втором тайме инициативу перехватил ЦСКА. Иван Обляков дважды реализовал пенальти на 58-й и 68-й минутах, принеся своей команде победу. На пятой добавленной минуте Матвей Кисляк установил окончательный счет матча.

ЦСКА прервал серию неудачных матчей и набрал 18 очков, заняв вторую позицию в чемпионате.

Ранее Пономарев заявил, что считает тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.

Россия
футбол
РПЛ
Балтика
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.