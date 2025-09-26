«На идиотов нельзя не орать»: ветеран ЦСКА объяснил поведение Талалаева

Экс-нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что не считает зазвездившимся тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Он отметил, что своим поведением специалист лишь заводит команду.

Ну кричит он там, на поле, на лавке у себя, все правильно. На наших идиотов нельзя не орать. Абсолютно не соображают на футбольном поле! Игроки чувствуют какое-то напряжение, потому что Талалаев их заводит. Отсюда хорошее движение. Чувствуют, что за ними следит все время тренер и, если что, влепит как следует или посадит на лавку. Естественно, физики иногда уже калининградцам не хватает. Каждый из игроков про себя думает: «я лучше передохну, немного устал, но тренеру об этом не скажу, — заявил Пономарев.

В гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА со счетом 3:1 победил «Сочи». Благодаря этой победе армейцы поднялись на вторую строчку в турнирной таблице.

Игра началась с гола хозяев: на 39-й минуте Антон Зиньковский вывел «Сочи» вперед. Однако во втором тайме инициативу перехватил ЦСКА. Иван Обляков дважды реализовал пенальти на 58-й и 68-й минутах, принеся своей команде победу. На пятой добавленной минуте Матвей Кисляк установил окончательный счет матча.

ЦСКА прервал серию неудачных матчей и набрал 18 очков, заняв вторую позицию в чемпионате.

Ранее Пономарев заявил, что считает тренера «Спартака» Деяна Станковича «диким». Он также обвинил специалиста в неуважении к России и отметил, что в другой стране Деяну такое бы не позволили.