29 сентября 2025 в 18:10

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у побережья Йемена

UKMTO зафиксировал обстрел торгового судна вблизи йеменского порта Аден

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торговое судно было обстреляно вблизи йеменского побережья в результате очередного морского инцидента, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел на расстоянии примерно 128 морских миль (около 237 км) к юго-востоку от портового города Аден.

По данным военных властей, судно получило повреждения от попадания неизвестного снаряда. Поступила информация о возгорании на борту пострадавшего корабля, который потребовал немедленной помощи. До этого экипаж передал в UKMTO сообщение о наблюдении всплеска и дыма в непосредственной близости от судна. Эти сведения поступили незадолго до подтверждения факта прямого попадания и последующего пожара.

Агентство Reuters со ссылкой на экспертов британской морской безопасности компании Ambrey, уточнило детали инцидента. Согласно их информации, целью атаки стало грузовое судно, находившееся в 120 морских милях от Адена и шедшее под флагом Нидерландов.

Ранее телеканал Al Masira сообщал, что хуситы атаковали Тель-Авив с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». Кроме того, они поразили две цели в Израиле с помощью барражирующих боеприпасов и двух беспилотников. В руководстве движения хуситов все удары назвали успешными.

