28 сентября 2025 в 04:01

Египетский силач показал, чем можно передвинуть 700-тонный корабль

Силач из Египта Кабонга установил рекорд, протянув 700-тонный корабль зубами

Фото: Ambassador Cruise Line / Соцсети

Египетский спортсмен Ашраф Кабонга, известный под прозвищем «Самый сильный человек в мире», сумел переместить круизное судно весом 700 тонн на расстояние 15 метров, используя лишь силу зубной хватки, передает газета Al Masry Al Youm. Отмечается, что это новый мировой рекорд.

Ашраф Кабонга, прозванный «Самым сильным человеком в мире», добился исключительного успеха, протянув зубами 700-тонное круизное судно на 15 метров, — сказано в публикации.

Кабонга улучшил рекорд украинца Олега Скавыша, протащившего в 2021 году 650-тонное судно. Ранее египетский спортсмен уже демонстрировал подобные достижения, протащив зубами 279-тонный поезд.

Ранее кенийский бегун Альфонс Киген установил новый рекорд Московского марафона, преодолев дистанцию за 2:09.31. Он улучшил предыдущее достижение марокканца Юнеса Беннара и стал первым в истории России спортсменом, пробежавшим марафон быстрее 2 часов 10 минут. Среди женщин победу одержала россиянка Луиза Лега с результатом 2:28.32.

До этого шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис на турнире в Будапеште установил свой 13-й мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,29 метра. Покорить отметку ему удалось со второй попытки. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, поэтому прыжок был засчитан.

рекорды
Египет
корабли
зубы
