30 сентября 2025 в 20:37

«Музыка была пронизана солнцем»: Леонтьев о смерти автора своих песен

Леонтьев назвал солнечной музыку ушедшего из жизни композитора Чернавского

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Артист Валерий Леонтьев заявил, что творчество умершего в Лос-Анджелесе композитора Юрия Чернавского ассоциировалось у него с солнцем, радостью и надеждой, передает MK.RU. Отмечается, что покойный известен как автор музыки к популярным песням исполнителя.

Те, кто слышал песни Юры Чернавского, уже не могли их забыть или стереть из памяти, да и зачем? Его музыка была пронизана солнцем, радостью, светлой печалью и, конечно же, надеждой. Вся его жизнь была ожиданием и надеждой, — сообщил Леонтьев.

По мнению артиста, композитор был ближе к европейской и американской песенной традиции, нежели к советской. С Чернавским было интересно работать: он всегда заставлял искать разную подачу и тембр, пояснил Леонтьев.

Композитор скончался на 78-м году жизни. Чернавский написал музыку к таким известным фильмам, как «Сезон чудес», «Выше радуги», «Асса» и «Повод». В 1983 году совместно с Владимиром Матецким Чернавский основал группу «Банановые острова», а затем руководил популярной студией «Рекорд».

