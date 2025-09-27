Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 14:04

Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию

USNI News: Японию напугала атомная подлодка «Борей» недалеко от Хоккайдо

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Япония впервые обнаружила в 40 километрах от своих берегов атомную подводную лодку проекта «Борей» Военно-морского флота России, пишет издание USNI News. По его данным, субмарина шла в сопровождении ракетного крейсера и спасательного буксира. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Судно увидели недалеко от мыса Соя на Хоккайдо. В ответ японские военные подняли патрульный самолет и направили к месту ракетный катер для сбора разведданных. Отмечается, что речь идет о подводной лодке проекта 955, вооруженной баллистическими ракетами «Булава».

На сегодняшний день в составе ВМФ России находятся три лодки базовой версии «Борей», остальные построены по усовершенствованному проекту 955А. Судно, замеченное у берегов Японии, относится к первой серии, отличающейся выступающей рубкой.

Ранее Тихоокеанский флот завершил командно-штабные учения с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. В маневрах участвовали атомные подводные лодки, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион», надводные корабли и морская авиация. Учения велись в северной части Тихого океана, а также побережья Камчатки и Чукотки.

Япония
Хоккайдо
подлодки
субмарины
Россия
ВМФ
