Жителей сразу трех японских префектур сильно «тряхнуло»

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Японии, сообщили в пресс-службе метеорологического управления страны. Отмечается, что эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Хоккайдо. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

По словам специалистов, толчки ощущались сразу в трех префектурах. Максимальная сила толчков составила три балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. При этом угроз цунами нет, уточнили в управлении. Информации о разрушениях, возможных жертвах и пострадавших в результате катаклизма не поступало.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи острова Новая Гвинея, территория которого разделена между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей. Эпицентр подземных толчков находился в 214 километрах к западу от индонезийского города Джаяпура с населением около 414 тысяч человек.

До этого жители Курил вновь почувствовали «дрожь земли». Сейсмологи зафиксировали подземные толчки у северных Курильских островов. Магнитуда землетрясения составила 5,3. Колебания земной коры могли ощущаться в Северо-Курильске с интенсивностью до четырех баллов.