12 августа 2025 в 13:50

В Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов острова Новая Гвинея

Фото: Shutterstock/menur

Вблизи острова Новая Гвинея, территория которого разделена между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. При этом эпицентр подземных толчков находился в 214 км к западу от индонезийского города Джаяпура с населением около 414 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 33 км.

По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Специалисты также не объявляли угрозу цунами после этого сейсмического события.

Ранее заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев говорил, что постоянные подземные толчки на Камчатке соответствуют закону Омори. Согласно этому принципу, количество афтершоков напрямую зависит от силы основного землетрясения: чем мощнее был первоначальный толчок, тем больше последующих колебаний следует ожидать. Дягилев подчеркнул, что подобная картина наблюдается во всех сейсмоактивных регионах мира.

Позже сообщалось о новом землетрясении в регионе. По данным специалистов, его магнитуда составила 5,3. Колебания земной коры могли ощущаться в Северо-Курильске с интенсивностью до 4 баллов. Угроза возникновения цунами при этом отсутствует.

