30 сентября 2025 в 15:32

Пытавшемуся отравить летчиков в Армавире изменили срок

Готовившему теракт против летчиков в Армавире изменили срок на пожизненный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Апелляционный военный суд ужесточил приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову, назначив ему пожизненное лишение свободы за подготовку теракта против выпускников Армавирского авиационного военного училища в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. До этого в апреле Южный окружной военный суд приговорил его к 27 годам заключения.

Следствием установлено, что в феврале 2023 года Семенов, являясь противником СВО, связался с украинскими спецслужбами и получил псевдоним № 35. По заданию кураторов он планировал отравить более 70 летчиков противовоздушной обороны во время празднования 20-летия выпуска из училища, для чего приобрел крепкие алкогольные напитки и торт, которые предварительно отравил токсичным веществом.

Поскольку организаторы мероприятия не установили отправителя подарков, отравленные продукты были переданы правоохранительным органам. За планируемое преступление Семенову обещали 400 тысяч рублей, которые он так и не получил.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, который по заданию ГУР Минобороны Украины привлекал подростков к терактам на железной дороге. По данным ЦОС ФСБ России, молодой рекрутер получал указания от украинской разведки в мессенджере Telegram.

