Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 20:19

Погибшего под трактором ребенка не могут похоронить уже две недели

В Якутии две недели не могут похоронить девочку, погибшую под трактором

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В якутском селе Юкагир уже почти две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку, погибшую под колесами трактора, из-за невозможности доставить судмедэкспертов в отдаленный населенный пункт, сообщает 14.ru. Тело ребенка находится в местном холодильном доме в ожидании осмотра специалистов.

По информации издания, трагедия произошла 19 сентября, когда девочка находилась в кабине трактора вместе с 58-летним мужчиной. Ребенок выпал из откидного окна, после чего техника, сдавая задним ходом, переехала школьницу. В селе отсутствует морг, а ближайший аэропорт расположен в 800 км от Юкагира.

В материале говорится, что авиакомпания «Якутия» вынуждена переносить рейсы в поселок Депутатский из-за неблагоприятных погодных условий, что уже вторую неделю не позволяет специалистам добраться до села для проведения необходимых процедур перед выдачей тела родителям для погребения.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области поймали «черных опекунов», которые годами скрывали труп ребенка-инвалида. В отношении 52-летней местной жительницы и ее 35-летнего сына возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве и систематическом истязании трех опекаемых детей.

Якутия
дети
смерти
похороны
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.