Погибшего под трактором ребенка не могут похоронить уже две недели

Погибшего под трактором ребенка не могут похоронить уже две недели В Якутии две недели не могут похоронить девочку, погибшую под трактором

В якутском селе Юкагир уже почти две недели не могут похоронить восьмилетнюю девочку, погибшую под колесами трактора, из-за невозможности доставить судмедэкспертов в отдаленный населенный пункт, сообщает 14.ru. Тело ребенка находится в местном холодильном доме в ожидании осмотра специалистов.

По информации издания, трагедия произошла 19 сентября, когда девочка находилась в кабине трактора вместе с 58-летним мужчиной. Ребенок выпал из откидного окна, после чего техника, сдавая задним ходом, переехала школьницу. В селе отсутствует морг, а ближайший аэропорт расположен в 800 км от Юкагира.

В материале говорится, что авиакомпания «Якутия» вынуждена переносить рейсы в поселок Депутатский из-за неблагоприятных погодных условий, что уже вторую неделю не позволяет специалистам добраться до села для проведения необходимых процедур перед выдачей тела родителям для погребения.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области поймали «черных опекунов», которые годами скрывали труп ребенка-инвалида. В отношении 52-летней местной жительницы и ее 35-летнего сына возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве и систематическом истязании трех опекаемых детей.