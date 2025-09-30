Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 19:49

Румынию обвинили в планах по аншлюсу Молдавии

Военэксперт Степанов: Румыния готова к объединению с Молдавией без референдума

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Политическое руководство Румынии рассматривает возможность интеграции с Молдавией через упрощенную процедуру парламентского голосования, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС. По мнению специалиста, Бухарест может осуществить аншлюс без организации общенациональных референдумов в обеих странах.

Как отметил Степанов, действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку еще весной 2024 года публично поддержал идею объединения государств. Новоизбранный президент Никушор Дан также демонстрирует готовность рассмотреть данный вопрос, акцентируя внимание на необходимости сохранения Кишиневом проевропейского вектора развития на данный момент. При этом румынский лидер отмечает, что вопрос назреет тогда, когда этого захочет хотя бы половина румын, проживающих в Молдавии.

«Румыны, проживающие в Молдавии» — это на самом деле молдаване, получившие румынский паспорт, чаще всего из экономических соображений. С юридической точки зрения речь Дан ведет строго об аншлюсе, — сказал Степанов.

Степанов также не исключил, что президент Молдавии Майя Санду, обладающая румынским гражданством, может содействовать процессу сближения после завершения парламентских выборов. Согласно предварительным результатам, правящая партия «Действие и солидарность» сохраняет парламентское большинство, получая 55 депутатских мандатов из 101.

Ранее Степанов заявил, что страны НАТО формируют условия для «ликвидации» Приднестровской Молдавской Республики с целью создания плацдарма против России. Он связал действия Альянса с планами по наращиванию военного присутствия в регионе.

Румыния
Молдавия
эксперты
поглощения
