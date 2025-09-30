Жесткий ответ на «Томагавки», Белоусов отомстил за Белгород: что дальше

По данным инсайдеров, президент России Владимир Путин якобы поставил крест на американском коллеге Дональде Трампе после заявления о возможной передаче ВСУ ракет «Томагавк», колонны НАТО приближаются к Санкт-Петербургу, а министр обороны РФ Андрей Белоусов оставил Украину без света в ответ на атаку беспилотников — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Тайное чудо-оружие в ответ на «Томагавки»

По данным инсайдеров, окончание специальной военной операции на Украине уже не за горами, поскольку президент России Владимир Путин уже не ждет, когда его американский коллега Дональд Трамп вспомнит про свои обещания. Не так давно американский лидер разрешил Украине наносить удары вглубь России, и СМИ подозревают, что Киеву можно будет применять для этого и американские вооружения, в том числе ракеты «Томагавк». Намеки на это поступали и из Белого дома.

Инсайдерский Telegram-канал «Дневник разведчика» утверждает, что в Кремле со всей серьезностью восприняли новость о возможной передаче американских дальнобойных крылатых ракет Украине. Окружение Путина разделилось на два лагеря, передают источники. Первые уверены, что нельзя допустить ударов по России, даже если это потребует признания всех целей спецоперации на Украине достигнутыми, а члены второго лагеря выступили за решительное продолжение боевых действий до победного конца, даже если это повлечет за собой прямой конфликт еще и с НАТО.

«Главная цель здесь — вовсе не военный урон. По всей видимости, удары „Томагавков“ должны стать рычагом давления на Путина, вынуждая его сесть за стол переговоров», — считают инсайдеры.

Однако военные обозреватели уверены, что даже в случае если ВСУ применят «Томагавки», то российским военным не составит труда их сбить. Те годами совершенствовали методы борьбы с ракетной угрозой и противодействие американским военным разработкам. «Томагавки», которые были разработаны еще 45 лет назад, — далеко не самое страшное или современное оружие.

«Томагавк» — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет Фото: US Navy/Global Look Press

Помочь в борьбе с американскими ракетами также может Северная Корея. Пхеньян не против протестировать в реальных боевых условиях не только способности своих военных, но и свои баллистические ракеты. Инсайдеры сообщают, что в недавнем телефонном разговоре лидер КНДР Ким Чен Ын якобы попросил Путина испытать на Украине северокорейскую разработку — ракету «Пельбит» («Звездный свет»), но Кремль пока не дал ему зеленый свет.

На текущий момент Путин поставил крест на Трампе, считает Telegram-канал «Полковник Чернов». В Кремле якобы решили, что слишком сложно работать с настолько непостоянным и агрессивным партнером, как действующий глава Белого дома.

Военные аналитики не исключают, что Путин может отдать приказ ударить «Орешником» по украинской армии ради демонстрации силы. Telegram-канал «Разведчик» напомнил, что мини-версию российского чудо-оружия уже испытывают в зоне СВО для поддержки наступления и она отлично себя зарекомендовала.

Колонны НАТО подбираются к Северной столице России?

После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть «свою страну в ее первоначальном виде». После этого у северных российских границ активизировались силы НАТО. Telegram-канал INSIDER BLACK со ссылкой на источники в разведке пишет, что страны Альянса начали беспрецедентную переброску бронетехники к границе. В теории под прямой угрозой оказывается Санкт-Петербург: колонны Альянса из эстонской Нарвы способны дойти до него всего за два часа.

«Через Тарту — город всего в сотне километров от российской границы — уже прошел эшелон из примерно 25 боевых машин Bradley. Кадры колонн, снятые местными жителями, быстро расходятся в соцсетях и вызывают открытую тревогу у населения», — рассказал собеседник издания.

Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Военные эксперты подозревают, что командование армией НАТО хочет прощупать российскую оборону на севере. Вылазки также были отмечены всего в 50 километрах от Пскова — в эстонской деревне Литвина.

«Там Альянс организовал штаб и разместил как минимум три тысячи бойцов. Ожидаются массовые запуски дронов вдоль границы», — указал информатор.

Telegram-канал «Полковник Чернов» также сообщил о провокационных шагах Альянса с применением БПЛА. Но российская разведка тоже не дремлет, и командование уже готовит усиление группировок в приграничных районах. Издание INSIDER BLACK со ссылкой на источники передает, что в России высоко оценивают риск ограниченной эскалации с НАТО. Обозреватели ожидают возможного обмена точечными ударами.

«Наиболее прогнозируемый вариант — точечный обмен ударами по военным базам с применением БПЛА. Европа вряд ли решится на открытую военную агрессию против России, однако ряд европейских „ястребов“ стремятся проверить реакцию Москвы», — считает собеседник INSIDER BLACK.

Аналитики не исключают, что в ответ на попытки прощупать северные границы Россия может познакомить оппонентов с «Орешником». Telegram-канал INSIDER-T со ссылкой на источники ранее сообщал, что в Кремле уже давно составлены списки потенциальных целей для экспериментального ракетного комплекса.

«Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что сейчас самое время применить «Орешник». Их первой целью могут стать железнодорожные узлы, тоннели и мосты.

«Следующая демонстрация боевых возможностей нового российского комплекса с баллистической ракетой средней дальности „Орешник“ может стать не только показательной, но и стратегически значимой операцией, направленной на дестабилизацию и разрушение ключевых элементов военно-промышленного потенциала Украины», — высказались военкоры.

Россия отомстила за Белгород и погрузила Украину во тьму

Вечером 28 сентября украинские военные нанесли удар по ТЭЦ и электроподстанции в Белгороде, без света стались несколько районов. Атака велась прямо из жилого района в центре Харькова с явным расчетом на ответные действия с российской стороны. Свет вернулся в дома белгородцев в те же сутки, но наглая провокация ВСУ стала «последней каплей» в чаше терпения Кремля.

Как утверждают инсайдеры, в Москве больше не намерены оглядываться на мнение США. Министр обороны РФ Андрей Белоусов решительно начал обесточивать украинские территории с расчетом на то, что к зиме энергетической сети противника будет нанесен максимальный урон.

Месть за Белгород не заставила себя долго ждать, двое суток подряд российские «Герани» атаковали подстанции в Конотопе. Был разрушен крупный энергетический узел ПС 330, город погрузился во мрак. Украинские власти попросили граждан не покидать дома, пока мобильные отряды ВСУ пытаются дать отпор российским беспилотникам. Однако в ходе их обороны от шальных пуль и осколков пострадали уже двое мирных жителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВС РФ не стали останавливаться на одной подстанции, в Херсоне авиабомба прилетела по военной цели. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что был ликвидирован стратегически важный объект противника. Военные аналитики отмечают, что точечными ударами чаще всего гасят важные военные цели, вроде командных пунктов. Судя по видео от местной администрации, российская авиабомба не оставила от объекта ВСУ даже камня на камне, а инсайдеры утверждают, что в городе был уничтожен центр принятия решений, который руководил украинской группировкой войск «Днепр». В Минобороны РФ пока не торопятся подтверждать эту информацию.

Аналитики тем временем отмечают смену тактики ВС РФ на Украине. Метод действия военных стал иным после встречи российского лидера Владимира Путина и Трампа на Аляске.

«Москва долго терпела украинские атаки на наши объекты, но в какой-то момент начала отвечать всерьез», — пишет Telegram-канал INSIDER-T.

Объекты украинской инфраструктуры будут атаковать до тех пор, пока у противника не остается менее 20% энергомощностей. Сроки обозначены четко, и достигнуть этой цели военные намерены не позднее 15 ноября. К этому времени Украина должна оказаться в режиме фактического блэкаута. При этом ни США, ни другие западные партнеры не будут в силах помочь Киеву: никакие поставки оружия от Вашингтона не смогут скомпенсировать деградацию украинской энергетической сети и, как следствие, разваливающийся военно-промышленный комплекс противника.

