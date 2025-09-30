Киев готовит провокации, хитрый план НАТО: новости СВО к вечеру 30 сентября

Российская разведка уличила Украину в подготовке провокаций, солдат ВСУ с татуировкой «лучше умереть стоя» на коленях молил взять его в плен, под Днепром расширяют буферную зону. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинских военных загнали в котел под Купянском

Российские военные окружили подразделения ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, рассказал Герой РФ генерал-майор в отставке Сергей Липовой. Он уточнил, что противник загнан в котел. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что в Купянске ВСУ перебросили в элитные подразделения пехоты и другие резервы. Он также сообщил о потерях личного состава и техники со стороны противника.

Пушилин рассказал о расширении буферной зоны под Днепром

Вооруженные силы РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, оперативно-тактическая обстановка меняется в районе Красного Лимана после освобождения Серебрянского лесничества. В частности, на указанном направлении ВСУ пытались удержаться, однако ВС России оказались настойчивее, объяснил Пушилин.

Он уточнил, что бойцы охватывают Красный Лиман. По словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения украинских солдат, в связи с этим Красный Лиман в ближайшем будущем может оказаться под контролем российской армии.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Алаудинов назвал самое важное качество «ахматовцев»

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил бойцам «Ахмата», что ему не важны звания и национальность солдат. Командир отряда подчеркнул, что в первую очередь обращает внимание на человеческие качества бойцов.

Военный отметил, что в отряде царит атмосфера единства мусульман и христиан. Солдат разных конфессий объединяют традиции России, добавил командир «Ахмата».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солдат ВСУ с тату «лучше умереть стоя» сдался в плен

Украинский боец с татуировкой в виде нацистского символа и подписи «лучше умереть стоя, чем жить на коленях» сдался в плен российским военным, встав на колени, рассказал военкор Дмитрий Кулько. По словам корреспондента, военный ВСУ принял такое решение, увидев дрон морпехов ВС РФ.

Позднее солдат ВСУ признался, что на штурм отправились семь групп, в каждой по три бойца. Украинец уточнил, что выжить удалось только ему.

Российский боец в одиночку нейтрализовал штурмовую группу

Штурмовик ВС РФ в одиночку уничтожил группу украинских военных в направлении Часова Яра. Бой завязался, когда российские штурмовики из бригады «Север-V» захватили укрепленный пункт противника.

Пережившие эту атаку украинские военные спрятались в блиндаже, после чего российские бойцы были вынуждены подключить к операции беспилотники. Операторы нанесли контрольный удар по укрытиям противника и завершили начатое.

Военэксперт рассказал о передаче Украине Tomahawk через НАТО

Американские крылатые ракеты Tomahawk могут попасть на Украину после их перепродажи Великобритании и Германии, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев не располагает носителями данных боеприпасов.

Вероятная поставка Tomahawk Киеву не произойдет в ближайшем будущем, пояснил Дандыкин. Военэксперт отметил, что на данный момент ВСУ в основном используют БПЛА.

Украина готовит новую провокацию против России

Украинские власти проводят подготовку новой резонансной провокации против России, заявили в Службе внешней разведки РФ. По данным спецслужбы, Киев не намерен оставлять попыток втянуть в конфликт с Москвой страны НАТО.

В спецслужбе не исключают, что операция украинских властей будет включать в себя имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши с целью вызвать в республике общественный резонанс. Кроме того, Киев намерен забросить в Польшу диверсантов под видом якобы российских и белорусских бойцов спецподразделений.

