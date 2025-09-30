Украинские власти проводят подготовку новой резонансной провокации против России, заявили в Службе внешней разведки РФ. По данным спецслужбы, Киев не намерен оставлять попыток втянуть в конфликт с Москвой страны НАТО.

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР России информации, киевский режим после организованных им провокаций с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии не оставляет попыток втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. В проработке очередная провокация, — сказано в пресс-релизе СВР.

В спецслужбе не исключают, что операция украинских властей будет включать в себя имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши с целью вызвать в республике общественный резонанс. Кроме того, Киев намерен забросить в Польшу диверсантов под видом якобы российских и белорусских бойцов спецподразделений.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для будущей атаки. В частности, он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии.