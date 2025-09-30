Вооруженные силы Украины перебросили в Купянск элитные подразделения пехоты и другие резервы, заявил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также сообщил о потерях личного состава и техники со стороны противника.

Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что власти Харьковской области полностью закрыли Купянск для въезда, доступ туда имеют только военные. В городе не функционируют объекты критической инфраструктуры. В населенном пункте находятся 2,3 тысячи мирных жителей. При этом их используют в качестве живого щита. Известно, что эвакуация не проводится.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Россия сможет освободить городскую застройку Купянска до конца года. Он отметил, что Украина сосредоточена на попытках атаковать российское приграничье, в первую очередь Курскую область. По его мнению, это делается для того, чтобы показать свою силу президенту США Дональду Трампу.