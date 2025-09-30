Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 11:21

Российский боец в одиночку нейтрализовал штурмовую группу ВСУ

Штурмовик ВС РФ в одиночку ликвидировал группу украинских военных у Часова Яра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Штурмовик ВС РФ в одиночку уничтожил группу украинских военных в направлении Часова Яра, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бой завязался, когда российские штурмовики из бригады «Север-V» захватили укрепленный пункт противника.

После отказа врага сдаться один из штурмовиков бригады закинул в укрытие противотанковую мину, сообщили авторы.

Пережившие эту атаку украинские военные спрятались в блиндаже, после чего российские бойцы были вынуждены подключить к операции беспилотники. Операторы нанесли контрольный удар по укрытиям противника и завершили начатое.

Ранее сообщалось, что российские военные загнали противника в котел у Купянска. Украинское командование готово признать невозможность отстоять населенный пункт и готовится объявить эвакуацию. В первую очередь из города будут спасать офицеров НАТО. Въезд в Купянск уже был закрыт всем, кроме военнослужащих, в городе не действуют объекты инфраструктуры, несмотря на оставшихся мирных жителей.

Военкоры сообщают, что украинские военные удерживают в Купянске около 2300 мирных жителей. ВСУ будут использовать их в качестве живого щита, если линия фронта продвинется дальше в город.

