Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 09:20

Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку

На Сахалине военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Б., обвиняемому в уклонении от прохождения военной службы (ч. 5 ст. 337 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Осужденному было назначено окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 6 июля 2025 года военнослужащий самовольно не явился в свою воинскую часть после окончания отпуска. Его целью было временно уклониться от исполнения обязанностей в период мобилизации и «праздно провести время».

11 сентября 2025 г. место нахождения подсудимого было установлено военнослужащими военной полиции, и его уклонение от военной службы было пресечено, — добавили в суде.

За совершенное преступление военнослужащему изначально было назначено шесть лет лишения свободы. Однако по совокупности с неотбытой частью предыдущего наказания в соответствии со статьей 70 УК РФ окончательный срок был увеличен до восьми лет. Военнослужащий был взят под стражу немедленно в зале суда.

Ранее в том же суде к 7,5 года колонии приговорили военного, который покинул часть в зоне СВО в ДНР. Следствие выяснило, что в феврале 2024 года он хотел уклониться от участия в боевых действиях, поэтому «самовольно оставил место службы» и уехал в Сахалинскую область.

уклонисты
ВС РФ
суды
Сахалинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим яркий салат с креветками: быстро, полезно и очень вкусно
Солдаты ВСУ покарали сдавшихся в плен сослуживцев
ВСУ вновь пытались атаковать Москву с помощью БПЛА
Аргентина не одобрила итоговый документ саммита G20
Мошенники принялись подделывать полисы ОСАГО
Спецпосланник Трампа раскрыл дополнения к мирному плану по Украине
ВСУ атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников
Россиянам объяснили, когда лучше брать отпуск в 2026 году
В США высказались об отказе от мирного плана по Украине
Россиянка погибла в ДТП в Таиланде
Число фигурантов дела о краже у Минобороны РФ выросло
Несколько автомобилей попали в ДТП на внешней стороне МКАД
Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку
Не менее 90 человек погибли из-за наводнений во Вьетнаме
В одном из российских городов мигрантам запретили работать курьерами
Пушилин раскрыл, что происходит на ключевом направлении СВО
В Госдуме отреагировали на задержание трехкратного чемпиона мира Репилова
Обмотать и утеплить: лучшие методы защиты штамбов от морозобоин
Точно не 25 млн. Сколько платят Кадышевой за концерт, она еще в тренде?
Из-за непогоды на МКАД столкнулись 10 машин
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.