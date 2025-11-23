Военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку На Сахалине военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Б., обвиняемому в уклонении от прохождения военной службы (ч. 5 ст. 337 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Осужденному было назначено окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 6 июля 2025 года военнослужащий самовольно не явился в свою воинскую часть после окончания отпуска. Его целью было временно уклониться от исполнения обязанностей в период мобилизации и «праздно провести время».

11 сентября 2025 г. место нахождения подсудимого было установлено военнослужащими военной полиции, и его уклонение от военной службы было пресечено, — добавили в суде.

За совершенное преступление военнослужащему изначально было назначено шесть лет лишения свободы. Однако по совокупности с неотбытой частью предыдущего наказания в соответствии со статьей 70 УК РФ окончательный срок был увеличен до восьми лет. Военнослужащий был взят под стражу немедленно в зале суда.

Ранее в том же суде к 7,5 года колонии приговорили военного, который покинул часть в зоне СВО в ДНР. Следствие выяснило, что в феврале 2024 года он хотел уклониться от участия в боевых действиях, поэтому «самовольно оставил место службы» и уехал в Сахалинскую область.