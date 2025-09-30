Вооруженные силы РФ расширяют буферную зону в Днепропетровской области, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, оперативно-тактическая обстановка меняется в районе Красного Лимана после освобождения Серебрянского лесничества. В частности, на указанном направлении ВСУ пытались удержаться, однако ВС России оказались настойчивее, объяснил Пушилин.

Расширяется зона контроля, буферная зона, скажем так, уже в Днепропетровской области, это на юге республики, где ранее была освобождена вся территория Восточной группировкой войск, — отметил он.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что западные страны устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свое слабое положение громкими высказываниями в адрес России. По словам депутата, такие заявления, как призыв главы Министерства обороны Британии Джона Хили к российскому президенту Владимиру Путину, отражают усталость и неспособность коллективного Запада диктовать свои условия.