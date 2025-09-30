«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт

Бойцы Вооруженных сил Украины не устраивают бунт в связи с пропагандистскими мероприятиями и деятельностью заградительных подразделений, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, командование ВСУ с начальных этапов конфликта осуществляет психологическое давление на личный состав.

ВСУ всегда стараются убить тех, кто сдается в плен. Таких случаев сотни, а то и тысячи. Это своеобразная тактика — оставлять своих в окружении, бросать тела погибших на поле боя, бомбить сдающихся. Впрочем, это не приводит к восстаниям среди военных — подразделения сцементированы страхом и украинской идеологией. Большинство из них ведь свято верит в постулаты киевской пропаганды — что, к примеру, в плену русские съедят его заживо. А сзади всегда стоят заградотряды с автоматами, — пояснил Журавлев

По словам депутата, заставить толпы напуганных мобилизованных украинцев воевать каким-либо иным способом было бы невозможно. При этом, как отметил парламентарий, командование настаивает на этом, а значит, указания поступают с самого высшего уровня. Журавлев подчеркнул, что отношение к бойцам как к расходному материалу в ВСУ применяется с самого начала конфликта.

Ранее военкор Дмитрий Кулько сообщил о сдаче в плен украинского солдата, который имел татуировку с нацистским символом и надписью «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». По словам корреспондента, это решение боец ВСУ принял после обнаружения дрона морпехов ВС РФ.