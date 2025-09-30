Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 13:30

«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт

Депутат Журавлев: бойцы ВСУ не бунтуют из-за пропаганды и заградотрядов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Бойцы Вооруженных сил Украины не устраивают бунт в связи с пропагандистскими мероприятиями и деятельностью заградительных подразделений, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, командование ВСУ с начальных этапов конфликта осуществляет психологическое давление на личный состав.

ВСУ всегда стараются убить тех, кто сдается в плен. Таких случаев сотни, а то и тысячи. Это своеобразная тактика — оставлять своих в окружении, бросать тела погибших на поле боя, бомбить сдающихся. Впрочем, это не приводит к восстаниям среди военных — подразделения сцементированы страхом и украинской идеологией. Большинство из них ведь свято верит в постулаты киевской пропаганды — что, к примеру, в плену русские съедят его заживо. А сзади всегда стоят заградотряды с автоматами, — пояснил Журавлев

По словам депутата, заставить толпы напуганных мобилизованных украинцев воевать каким-либо иным способом было бы невозможно. При этом, как отметил парламентарий, командование настаивает на этом, а значит, указания поступают с самого высшего уровня. Журавлев подчеркнул, что отношение к бойцам как к расходному материалу в ВСУ применяется с самого начала конфликта.

Ранее военкор Дмитрий Кулько сообщил о сдаче в плен украинского солдата, который имел татуировку с нацистским символом и надписью «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». По словам корреспондента, это решение боец ВСУ принял после обнаружения дрона морпехов ВС РФ.

ВСУ
Украина
депутаты
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
