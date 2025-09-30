Украинских бойцов обвинили в расстреле сослуживцев на Константиновском направлении, жители Сум саботируют траурные процессии по солдатам ВСУ, освобождение населенного пункта Шандриголово подразделениями ВС России. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 29 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцов ВСУ уличили в расстреле сослуживцев из танка

На Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике украинские танкисты открыли огонь по сослуживцам, рассказал военнослужащий подразделения «Шторм» Южной группировки войск с позывным Тефтель. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины пытались сдаться в плен.

Как уточнил российский солдат, противник находился в одном доме, по которому выстрелила боевая техника. В результате здание полностью сложилось, а четверо бойцов ВСУ внутри погибли.

Гаубица Д-30 эффективно разнесла украинский опорник

Расчет артиллерийского орудия Д-30 нанес высокоточный удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цель была обнаружена и своевременно уничтожена.

Опорный пункт с живой силой противника был выявлен операторами беспилотников, заметившими перемещение украинской пехоты. Получив точные координаты, артиллеристы группировки «Центр» выполнили поражение цели 122-мм снарядами с дистанции 12 километров.

Путин объяснил значение СВО для жителей Донбасса и Новороссии

Поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией, страна поступила должным образом, подчеркнул в своем обращении президент РФ Владимир Путин. По его словам, СВО стала способом защиты их ответственного выбора.

Путин указал, что россияне сражаются и побеждают за общие коренные национальные интересы, ценности и память. Глава государства также напомнил о единстве исторической борьбы, культуры и веры.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Случаи саботажа траурных процессий по бойцам ВСУ

Жители Сум демонстрируют полное равнодушие к траурным церемониям, проводимым Вооруженными силами Украины, передают источники в российских силовых органах. Они перебегают дорогу перед катафалками с погибшими бойцами и срывают минуты молчания.

Согласно имеющейся информации, украинцы больше не хотят вставать на колени перед траурными процессиями. Тенденцию объяснили тем, что Сумы является исконно русским городом.

Украинки рассказали жуткие истории о домогательствах в армии

В Вооруженных силах Украины растет число жалоб женщин на домогательства со стороны сослуживцев. Медик ВСУ Юлия Кобринович рассказала, что была вынуждена подчиниться из страха насилия. Позже командир угрожал ей и пытался сделать изгоем в коллективе.

По словам Кобринович, командир также приставал к ней, запрещал носить оружие, из-за чего она стала постоянно брать с собой газовый баллончик, электрошокер и нож. Она призналась, что месяцами испытывала отвращение к армии и к себе.

Белоусов заявил о «взломе» обороны ВСУ в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства. По его словам, подразделение успешно прорывает оборону противника и продолжает наступление.

Глава МО высоко оценил несгибаемую стойкость российских военнослужащих. Он подчеркнул, что характер бойцов ВС России является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения.

Посол рассказал о «фантомных» ракетах для армии Украины

Великобритания, обещая Украине дальнобойные ракеты Nightfall, выдает желаемое за действительное, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, такого оружия на данный момент не существует — его предстоит разработать и создать.

Посол уточнил, что пока Минобороны страны только разместило заказ на создание ракет. Практические испытания состоятся лишь через 9–12 месяцев, пояснил он.

