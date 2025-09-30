Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 05:38

Гаубица Д-30 эффективно разнесла опорник ВСУ

МО РФ: в Днепропетровской области гаубица Д-30 уничтожила опорный пункт ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Расчет артиллерийского орудия Д-30 нанес высокоточный удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цель была обнаружена и своевременно уничтожена.

Опорный пункт с живой силой противника был выявлен операторами беспилотников, заметившими перемещение украинской пехоты. Получив точные координаты, артиллеристы группировки «Центр» выполнили поражение цели 122-мм снарядами с дистанции 12 километров.

Точность стрельбы <…> позволила кратковременным огневым налетом разбить опорный пункт, уничтожить личный состав и остаться незамеченным для средств воздушной и артиллерийской разведки противника, — говорится в публикации.

Как рассказал старший офицер батареи Егор Данилов, ранее подразделение уничтожило пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Украинцы плохо замаскировали Starlink и антенны на деревьях, поэтому российские операторы их обнаружили. После этого координаты были переданы артиллеристам, цель была поражена.

Ранее пресс-служба силовых структур заявила, что командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) направило военнослужащих 158-й бригады ВСУ на заведомо гиблое задание. Отмечалось, что бойцов отправили без необходимого снабжения и поддержки.

