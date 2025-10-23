«Засекут и уничтожат»: назван главный минус редкой буксируемой гаубицы ВСУ

Редкая гаубица М198 Вооруженных сил Украины уязвима перед российской артиллерией из-за своих габаритов, заявил NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. Он отметил, что ее главная защита — это скрытность, так как техника достаточно крупная и рано или поздно ее уничтожат. По его словам, именно поэтому российская армия отдает приоритет артиллерии, способной быстро менять свои позиции.

Главная защита гаубицы М198 — это именно скрытность, потому что она достаточно крупная и, соответственно, рано или поздно ее засекут и уничтожат. Поэтому у нас отдается приоритет механизированной артиллерии, которая может быстро менять позиции, быстро двигаться на рубеже огня и уходить с них. Гаубицы типа М198 все-таки более стационарные, соответственно, более уязвимы для различных дронов и высокоточных средств поражения, — пояснил Рожин.

Он отметил, что при уничтожении такой техники главная задача российской разведки — выявить позицию. После чего, подчеркнул военэксперт, туда наносится высокоточный удар артиллерией или беспилотником, который может поразить цель на достаточно большом расстоянии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации редкую для ВСУ буксируемую гаубицу 155-го калибра М198. Орудие было замечено в зоне ответственности группировки войск «Север».