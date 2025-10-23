Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие ВС России уничтожили редкую для ВСУ буксируемую гаубицу М198 в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили в ходе спецоперации редкую для ВСУ буксируемую гаубицу 155-го калибра М198, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, орудие было замечено в зоне ответственности группировки войск «Север».

ВСУ потеряли <…> 155-мм гаубицу М198 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств, — говорится в сообщении.

Также бойцы «Севера» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Искрисковщина, Кондратовка, Корчаковка и Ленинское Сумской области. В ходе боев украинская сторона потеряла до 195 военнослужащих и боевую бронированную машину.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО сбили за сутки почти 300 украинских беспилотников. Также ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы. Всего с начала конфликта Украина потеряла более 91 тыс. БПЛА и около 25 тыс. танков.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ потеряли почти все истребители. По его словам, парк этих военных самолетов на данный момент насчитывает не более нескольких десятков единиц. Однако даже их небольшое количество представляет угрозу, подчеркнул специалист.