«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители Дандыкин: парк истребителей ВСУ насчитывает не более нескольких десятков единиц

Парк истребителей ВСУ на данный момент насчитывает не более нескольких десятков единиц, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако, по его словам, даже небольшое количество уцелевших украинских самолетов представляет угрозу.

Осталось немного. Они сейчас прячут F-16, не используются французские истребители Mirage. <...> Но несколько десятков единиц все-таки есть, — подчеркнул собеседник издания.

Что касается Су-25, то их давно не замечали в небе. Дандыкин предположил, что этих истребителей у Украины давно не осталось. Су-24 у украинской армии еще есть, но очень мало, добавил он. Кроме того, у ВСУ остается не более полутора десятков Су-27, резюмировал военэксперт.

Ранее Дандыкин выразил мнение, что Украина не сможет получить шведские истребители Gripen. По его словам, Стокгольм дает пустые обещания Киеву, так как сам не располагает нужным количеством самолетов. При этом военэксперт уточнил, что Gripen является достойным истребителем, не уступающим F-16.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские системы ПВО уничтожили истребитель Су-27 ВСУ, три управляемые авиабомбы и 224 беспилотника самолетного типа. Также были перехвачены четыре крылатые ракеты и четыре снаряда системы HIMARS.