«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ Военэксперт Дандыкин: Украина никогда не получит шведские истребители Gripen

Украина не сможет получить 150 шведских истребителей четвертого поколения Gripen даже через три года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Стокгольм дает пустые обещания Киеву, так как сам не располагает нужным количеством самолетов.

Такое ощущение, что шведы знают — Украина никогда не получит истребители Gripen. У них самих, действительно, намного меньше данных самолетов, а промышленность не потянет производство 150 машин. Через три года рак на горе свистнет. Это так, вилами по воде писано. Это взгляд в непонятное будущее, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что Gripen является достойным истребителем, не уступающим американскому F-16. По словам эксперта, шведы обладали сильной промышленностью до вступления в НАТО, однако американцы окажут значительное влияние на их оборонную сферу.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Швеция не планирует поставлять Вооруженным силам Украины более десяти истребителей четвертого поколения Gripen единовременно. По его мнению, такое количество самолетов не окажет существенного влияния на ситуацию на фронте и не сможет изменить ход боевых действий.