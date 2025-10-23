Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:18

Российская ПВО сбила почти 300 дронов ВСУ за сутки

Минобороны России: силы ПВО уничтожили 293 украинских беспилотника за сутки

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Российские силы ПВО сбили за сутки почти 300 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Также, по информации ведомства, ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации три управляемые авиабомбы.

Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия поразила украинские объекты энергетики, склады горючего, цехи сборки дронов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Всего с начала СВО Украина потеряла 668 самолетов, 283 вертолета, более 91 тыс. БПЛА и около 25 тыс. танков.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что парк истребителей ВСУ на данный момент насчитывает не более нескольких десятков единиц. Однако, по его словам, даже небольшое количество уцелевших украинских самолетов представляет угрозу.

До этого стало известно, что армия Украины за минувшие сутки атаковала Белгородскую область с помощью более 120 беспилотников и выпустила свыше 15 боеприпасов. Так, 19 дронов заметили в Валуйском муниципальном округе, 20 — в Белгородском районе, еще девять — в Волоконовском районе.

