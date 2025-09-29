Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 23:52

На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ

РИАН: жители Сум перебегают дорогу похоронным кортежам с погибшими бойцами ВСУ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Жители Сум демонстрируют полное равнодушие к траурным церемониям, проводимым Вооруженными силами Украины, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых органах. Они перебегают дорогу перед катафалками с погибшими бойцами и срывают минуты молчания. Собеседник агентство подчеркнул, что украинцы больше не хотят вставать на колени перед траурными процессиями.

Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами? сказал он.

Ранее сообщалось, что в Донецке военнослужащие трех подразделений ВС РФ, состоящих из бывших украинских солдат, почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Среди них были бойцы батальона имени Максима Кривоноса, отряда имени Мартына Пушкаря и отряда имени Александра Матросова.

До этого стало известно, что международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, началась в ночь на воскресенье, 22 июня, у Музея Победы в Москве. Перед началом мероприятий прозвучали песни о героях ВОВ.

У Вечного огня в Александровском саду прозвучала архивная запись сообщения Юрия Левитана о начале ВОВ 22 июня 1941 года. Голос советского диктора можно было услышать у стен Кремля ровно в четыре часа утра.

