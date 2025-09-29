Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:29

«Выдает желаемое за действительное»: посол о «фантомных» ракетах для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания, обещая Украине дальнобойные ракеты Nightfall, выдает желаемое за действительное, заявил РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин. По словам дипломата, такого оружия на данный момент не существует — его предстоит разработать и создать.

Многие британские политические деятели часто выдают желаемое за действительное. У Британии на данный момент таких ракет нет. Это станет возможным только после того, как они будут, во-первых, разработаны, а затем собраны, — сказал Келин.

Посол уточнил, что пока Минобороны страны только разместило заказ на создание ракет. Практические испытания состоятся лишь через 9–12 месяцев, пояснил он.

Ранее Келин сказал, что обвинения в адрес России о нарушении воздушного пространства НАТО представляют собой инструмент для поддержания напряженности и антироссийской истерии. По словам главы дипмиссии, подобные заявления специально усиливают напряженную обстановку.

Кроме того, специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил, что Белый дом пока не решил, поставлять ли крылатые ракеты Tomahawk другим странам НАТО для передачи Украине. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский лично запросил это вооружение.

Андрей Келин
послы
Великобритания
ракеты
