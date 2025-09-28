Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 19:29

Спецпосланник Трампа высказался о ракетах Tomahawk для ВСУ

Келлог: США еще ничего не решили в вопросе поставок ракет Tomahawk НАТО для ВСУ

Фото: Department of Defense/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская администрация пока не приняла решения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи украинской стороне, заявил в интервью телеканалу Fox News специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, глава бывшей советской республики Владимир Зеленский просил это вооружение.

Это решение не принято. Но я знаю, что <...> Зеленский действительно просил их, — сказал Келлог в ответ на вопрос о ракетах.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Украине способны спровоцировать эскалацию конфликта. По его мнению, президенту США Дональду Трампу не следует соглашаться на такие поставки. Меркурис отметил, что опасность подобных поставок усиливается из-за угроз президента Украины применить эти ракеты для ударов по Москве.

До этого стало известно, что Трамп не одобрил передачу Украине ракет Tomahawk от стран НАТО. Эти дальнобойные ракетные комплексы, способные достигать территории Москвы, входили в перечень вооружений, запрошенных Киевом. По информации источника, это единственная позиция в заявке, которую отклонил американский лидер.

