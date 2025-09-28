Поставки ракет Tomahawk Украине могут привести к эскалации, поэтому главе Белого дома Дональду Трампу не стоит на это соглашаться, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, угрозы украинского президента Владимира Зеленского использовать эти ракеты для ударов по Москве делают такие поставки опасными.

Одна из причин, почему Трамп не должен отправлять ракеты, — прямые заявления Зеленского о том, как он будет использовать Tomahawk, если ему их передадут. Он нанесет удары по Москве, — высказался эксперт.

Ранее стало известно, что Трамп не одобрил передачу Украине Tomahawk от стран НАТО. Эти дальнобойные ракеты, способные достигать Москвы, были в списке вооружения, запрашиваемого Киевом. Инсайдер уточнил, что это единственная позиция в заявке, которую глава США отклонил. Причины такого решения остаются неизвестными.

Кроме того, Меркурис заявил, что Зеленский был шокирован осознанием того, что Трамп фактически заявил о своем дистанцировании от украинского кризиса. По словам эксперта, украинский президент действительно напуган этим развитием событий.