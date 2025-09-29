Трамп разрешил ВСУ бомбить Москву? Чем опасны «Томагавки», как ответит РФ

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Он также не исключил, что Вашингтон согласует поставки ВСУ американских ракет Tomahawk. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что данный шаг приблизит большую войну РФ и Запада. Готовы ли Соединенные Штаты Америки пойти на такой риск, чем американские «Томагавки» опасны для России — в материале NEWS.ru.

Что сказал Келлог о дальнобойных ударах Украины по России

В эфире телеканала Fox News Келлог ответил на вопрос о том, получал ли Киев от Трампа разрешение наносить дальнобойные удары по России.

Кит Келлог Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Принимая во внимание то, что он сказал, и то, о чем заявили вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, ответ — да, используйте возможность нанесения глубоких ударов», — заявил спецпредставитель американского лидера.

По его мнению, у РФ нет неприкосновенных территорий. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский на недавней встрече с Трампом попросил его предоставить ВСУ ракеты Tomahawk, отметил Келлог. При этом окончательное решение об их передаче пока не принято, уточнил он.

Чем ракеты Tomahawk опасны для России

Tomahawk — семейство американских высокоточных крылатых ракет средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Они предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Снаряды могут преодолевать расстояние до 2500 км.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин, говоря о возможности применения дальнобойных вооружений НАТО по российским территориям, подчеркнул: «Если такое решение примут, это изменит саму суть, природу конфликта, и это будет означать, что страны Североатлантического альянса воюют с Россией. Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что главным вопросом остается то, откуда именно украинские войска намерены бить по нашей стране «Томагавками». Он напомнил, что Киев в течение СВО применял против России разные виды дальнобойных вооружений, в том числе американские ракеты ATACMS и французские SCALP.

Эсминец запускает Tomahawk Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В случае с Tomahawk нужно понимать, что в основном это ракеты морского базирования. У Украины практически нет своего флота. Значит, в случае поставок этих ракет их будут применять откуда-то еще. Это уже будет война с Западом», — подчеркнул эксперт.

18 августа 2025 года на Украине заявили о запуске в серийное производство крылатой ракеты «Фламинго», прошедшей государственные испытания. Она разработана компанией Fire Point, имеет дальность до 3000 км и способна нести боевую часть весом более тонны.

При этом эксперты отмечают, что «Фламинго» является копией британской ракеты FP-5, которая ранее демонстрировалась на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

Передадут ли США Tomahawk Украине

Зеленский заявил в недавнем интервью Axios, что попросил Трампа передать Киеву оружие, которое якобы заставит Москву пойти на переговоры с Киевом. Он не уточнил, о каких вооружениях идет речь. Президент Украины посоветовал представителям российской власти узнать, где у них бомбоубежища, так как они вскоре якобы могут понадобиться. СМИ пришли к выводу, что Зеленский имел в виду Tomahawk.

Дандыкин отметил, что до сих пор российская система противовоздушной обороны успешно справлялась со всеми «вундервафлями» Киева. В настоящее время беспилотники представляют намного большую опасность для РФ, высказал мнение военный эксперт.

«БПЛА большой дальности „отметились“ и в Воскресенске, а это Подмосковье, и в Николаеве. Самое главное — этот вид вооружений намного дешевле ракет, то есть доступнее для массового производства», — пояснил собеседник.

По его мнению, на Россию оказывают беспрецедентное давление, однако оно может больно аукнуться тем, кто пытается ее провоцировать.

Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Политолог Александр Асафов в беседе с NEWS.ru усомнился в том, что Украине стоит всерьез рассчитывать на поставки американских дальнобойных ракет. По его словам, речь идет скорее о систематических информационных провокациях, чем о реальных действиях в отношении России.

«Мы видим множество потенциальных триггеров. Это и заявления о том, что НАТО будут сбивать российские самолеты, и другие высказывания. В целом наблюдается эскалация напряженности. Может ли она вылиться в глобальный конфликт — большой вопрос. Я не думаю, что американцы на это пойдут с учетом сигналов о готовящейся новой дипломатической встрече с Россией», — резюмировал политолог.

