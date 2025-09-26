Зеленский назвал условие для обсуждения новых границ Зеленский заявил, что готов обсудить новые границы с Россией де-факто

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность обсудить новые границы с Россией де-факто, передает портал Axios. Политик отметил, что это произойдет при условии прекращения огня «завтра». При этом Зеленский признал, что у ВСУ может не быть сил вернуть земли.

Если у нас не будет сил вернуть эти территории, то мы готовы говорить об этом, мы готовы вернуть их когда-нибудь в будущем дипломатическим путем, не оружием, — подчеркнул президент Украины.

Москва неоднократно подчеркивала, что новые регионы стали неотъемлемой частью России. В Кремле это называли неоспоримым и необсуждаемым фактом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается показать себя хорошим воякой перед «кормильцами» с помощью угроз в адрес Москвы. Представитель Кремля назвал такую тактику безответственной.

Зеленский при этом утверждал, что президент США Дональд Трамп хочет победы Украины в конфликте. Политик подчеркнул, что не сомневается в такой позиции американского лидера.