«Сыплет направо-налево»: в Кремле ответили на угрозы Зеленского Песков: Зеленский хочет убедить «кормильцев», что он удачливый вояка

Президент Украины Владимир Зеленский пытается показать себя хорошим воякой перед «кормильцами» при помощи угроз в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также назвал подобную тактику безответственной, пишет ТАСС.

Зеленский, очевидно, продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев убедить в том, что он хороший и удачливый вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо-налево, что звучит достаточно безответственно, — отметил представитель Кремля.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Зеленский придумывает угрозы в адрес России из-за ощущения безысходности. По словам военного политолога, заявления украинского лидера являются истеричной реакцией на успешное продвижение российской армии по всем фронтам.

Он подчеркнул, что подобные угрозы Зеленского носят скорее информационно-психологический характер. По словам военного политолога, реальные удары не предваряются публичными предупреждениями.