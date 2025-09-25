«Сходит с ума»: политолог об угрозах Зеленского ударить по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский придумывает угрозы в адрес России из-за ощущения безысходности, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, заявления украинского лидера являются истеричной реакцией на успешное продвижение российской армии по всем фронтам.

Если бы Зеленский не угрожал РФ, то лично я, например, боялся бы больше. Когда он угрожает и кричит, значит, все хорошо, значит, действительно у него особо нет возможностей. То есть идет наше наступление, продвижение по всем фронтам линии боевого соприкосновения. Мы неуклонно движемся к выполнению нашей цели, и его заявление атаковать Кремль — это истерика человека, который понимает, что его режим неуклонно движется к катастрофе. И он уже не знает, что делать. Вот поэтому он и придумывает такие угрозы, что готов нас всех уничтожить, — пояснил Перенджиев.

Он подчеркнул, что подобные угрозы Зеленского носят скорее информационно-психологический характер. По словам военного политолога, реальные удары не предваряются публичными предупреждениями.

Зеленский нервничает и сходит с ума. Если бы он хотел достичь цели, то он бы молчал в тряпочку и наносил те удары, о которых говорит. Тогда они были бы для нас неожиданными. А если он угрожает — значит, предупреждает нас, чтобы мы приняли меры профилактики. А зачем нам говорить о профилактических мерах? Значит, наверное, это все-таки больше информационная угроза, чем реальная, то есть информационно-психологическая, — резюмировал Перенджиев.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что обещания Зеленского нанести удар ракетами по Кремлю являются обычным блефом. По словам генерала, Киев таким образом пытается привлечь внимание западных спонсоров, интерес которых к конфликту ослабевает.